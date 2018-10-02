وجه الاعلامى د.عمرو الليثى الشكر الى الكاتب الكبير مصطفى محرم والكاتبة فاطمة ناعوت والكاتب سمير شحاته أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى لكُتاب السيناريو ، والتى سيتم الاعلان عن جوائزها فى حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائى غدا الأربعاء الثالث من اكتوبر فى دورته ال34 ، بمشاركة نخبة من صناع السينما فى مصر والعالم العربى .

وزف الإعلامى د. عمرو الليثى بشرى سارة إلى المبدعين والموهوبين فى مجال كتابة السيناريو، فى مسابقة ممدوح الليثى لكتاب السيناريو وأن أفضل السيناريوهات المشاركة فى المسابقة منذ انطلاقها ومروراً بهذا العام ، سوف يتم انتقاؤها وإنتاجها من خلال أفلام ممدوح الليثى، تدعيمًا لشباب المبدعين كى نرقى بالأعمال والسيناريوهات.

واكد الليثى على ان مسابقة هذا العام قد شهدت منافسة كبيرة بين عدد كبيرمن الموهوبين فى مجال كتابة السيناريو ، حيث تم قراءة عدد كبير من لجنة تحكيم المسابقة بين عدد من الموهوبين على مستوى كتابة السيناريو فى مصر

واضاف الليثى ان المسابقة تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب فى مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائى فى مصر.

وقد رصدت أسرة الكاتب الكبير ممدوح الليثي، جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه

ويذكر ان مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو تقام علي هامش فعاليات المهرجان للمرة الخامسة علي التوالي، ويتم منح أفضل ثلاثة سيناريوهات جوائز مالية تسلم في حفل افتتاح المهرجان.