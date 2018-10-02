وضع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حجر الأساس لمشروع كنيسة المقر البابوي بسيدرجروف.

وقال البابا: "عند وضع حجر الأساس بنجيب صندوق خشب وبنضع بداخله الإنجيل المقدس وصورة القديس اللي هتبني الكنيسة على اسمه، وفيها جورنال اليوم علشان الأجيال القادمة يعرفوا أحداث اليوم، وعملات الدولة الورقية والمعدنية بالإضافة إلى الوثيقة التي وَقَّعنا عليها وبحضور الأساقفة وكاهن الكنيسة الشهود".

وأضاف البابا: "المشروع كبير، ولازم يبدأ جاد وبنية خالصة، علشان ربنا يكملوا قدامكم وتفرحوا به وبكنيسة جميلة وبخدمة جيدة من أجل أبنائكم وبناتكم مبروك وربنا يفرحكم ويباركم."

يذكر أن البابا بدأ يوم 13 سبتمبر الجاري، زيارة تعد هي الثانية له إلى الولايات المتحدة منذ جلوسه على الكرسي البابوي في 2012، ومن المقرر أن تستغرق الزيارة الحالية عدة أسابيع.