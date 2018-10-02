أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، عن توفير أماكن انتظار للدراجات الهوائية، كوسيلة بديلة للنقل مما يخفف الأعباء عن كاهل الطلاب وأسرهم لما له من بعد بيئي واقتصادي ورياضي وذلك من منطلق ايجاد حلول بديلة لمشكلة الزحام وتقليل معدل السيارات بالمحافظة وتوفيرًا للطاقة.

وذكرت الجامعة، في بيان لها، أن أماكن الانتظار كمرحلة أولى متوفرة بجوار كليات الهندسة، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، العلوم، الثروة السمكية، الصيدلة، بالإضافة إلى ادارة الجامعة، فضلاً عن أنه سيتم توفير أماكن بباقي كليات الجامعة بالمرحلة الثانية.