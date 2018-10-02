هنأ المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب باسم الحكومة البرلمان ببداية دور الانعقاد الجديد.

ووجه "مروان" خلال الجلسة الافتتاحية العامة لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب اليوم، عزاء الحكومة للمجلس فيمن وافتهم المنية من أعضاء البرلمان خلال الإجازة البرلمانية، وهم: رفعت داغر، وأحمد عبدالتواب، وحسام الرفاعي".

كما هنأ "مروان"، القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، متمنيَا لها مزيد من الانتصارات في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بجلسة "بروتوكولية"، تضمنت إلقاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد السابق؛ منح بعدها الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية بمناسبة بدء الانعقاد الجديد، ثم دعوة الأعضاء لتقديم رغبات الانضمام إلى اللجان، والترشيحات على عضوية هيئات مكاتبها، فيما تجرَى انتخابات اللجان النوعية، غدًا، على أن يعلن رئيس البرلمان النتائج في اليوم نفسه.