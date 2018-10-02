استعرض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرلمان بشأن الاعتراض على مشروع قانون "التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ".

جاء ذلك بعد حالة الجدل التي أثارها التشريع على مدار الشهور الماضية وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.

وقال الرئيس في خطابه الموجه للبرلمان: "نتحمل معًا المسؤولية ونتمسك بعقدنا الاجتماعي، ودستورنا الشفافية والمصارحة وتحقيق مستقبل جيد للوطن، وقد تابعت باهتمام شديد المناقشات المستفيضة حول مشروع قانون التجارب السريرية، وسط حالة من تزايد الشد والجذب، حول العديد من مواد القانون، وذلك بالتزامن مع استمرار حالة الجدل داخل الدوائر العلمية المعنية بالقانون، داخل وخارج البرلمان".

وأضاف الرئيس في خطابه: "في ظل درجة الأهمية الكبيرة التي يحظي بها مشروع القانون خصوصًا على المستوي العلمي، وارتباطه بالحماية الدستورية للحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان وحرية البحث العلمي، وتشكيل مؤسساته وبناء اقتصاد المعرفة، لذلك وجهت باستطلاع رؤية الجهات العلمية والمجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء مصر، والتي انتهت إلي ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون".

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بجلسة "بروتوكولية"، تضمنت إلقاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد السابق؛ منح بعدها الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية بمناسبة بدء الانعقاد الجديد، ثم دعوة الأعضاء لتقديم رغبات الانضمام إلى اللجان، والترشيحات على عضوية هيئات مكاتبها، فيما تجرَى انتخابات اللجان النوعية، غدًا، على أن يعلن رئيس البرلمان النتائج في اليوم نفسه.