كشف مصدر بشركة مترو الأنفاق، عن خروج عجلات أحد قطارات مترو الأنفاق عن القضبان بمحطة "حلوان - المرج" بحوش حلوان، مشيرَا إلى أن حركة القطارات متوقفة حاليًا بالخط الأول لحين الانتهاء من إصلاح العطل الفني الذي حدث.

من ناحيته، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات منتظمة، لـ"الوطن"، مضيفًا أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات تفيد بحدوث أعطال فنية بالخط الأول "المرج - حلوان".

وأشار "عبدالهادي"، إلى أنه سيتم التواصل مع نظراء المحطات لمعرفة حقيقة خروج عجلات أحد القطارات عن القضبان بحوش محطة حلوان، مؤكدًا أنه سيتم الدفع بفرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات لإصلاح العطل الفني إن وجد.