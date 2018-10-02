أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة للمترو، مشيرا إلى أن جميع قطارات الخط الأول "المرج - حلوان" تعمل بكامل طاقتهان وأن جميع الرحلات تعمل بصورة منتظمة، موضحا أنه تم الدفع بفرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها سريعا، تجنبا لحدوث ازدحام على أرصفة المحطات.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن هناك بوجي بأحد القطارات سقط وخرجة العجلات عن القضبان أثناء تجريب القطار بعد صيانته بحوش محطة حلوان، مشيرا إلى أن القطار كان يتم الكشف الدوري والتجريبي عليه، قبل السماح له بالتشغيل، وأن القطار كان خاليا تماما من الركاب، موضحا أن الشركة تقوم بعمل الصيانات الشاملة والعاجلة والبسيطة بجميع القطارات قبل السماح لها بالتشغيل، حفاظا على آرواح وسلامة المواطنين.