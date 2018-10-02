أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة لديها خطة طموحه لتطوير عربات القطارات والجرارات، ومحطات السكة الحديد على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن منتصف عام 2020 سيشهد تطويرا كبيرا بجميع جوانب المنظومة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنه طالب القائمين على تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات الانتهاء منها، وذلك لتقليل حوادث القطارات.

وقال "رسلان"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع قطارات السكة الحديد تعمل بكامل طاقتها بجميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن ورش الصيانة تقوم حاليا بإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل العديد من عربات القطارات المطورة، بالإضافة إلى تأهيل بعض الجرارات، موضحا أن الهيئة وضعت أولويات المواطنين في المقدمة، وأنها ستعمل على إحداث طفرة كبيرة في منظومة السكة الحديد المصرية خلال الفترة المقبلة.