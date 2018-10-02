أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء وصول خدمة الغاز الطبيعي لعدد من منازل أهالي مدينة أبو كبير. .مؤكداً إنه جارى العمل على قدم وساق لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع لتوصيل الغاز الطبيعي لباقى المشتركين للإستفادة من الخدمة والحصول على مصدر نظيف للطاقة ولإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز من أجل تخفيف الأعباء التى يتحملها المواطنين.. موضحاً أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس على المواطنين .

وأوضح المحافظ أنه تم البدء فى توصيل خدمة الغاز إلى بعض المنازل كتشغيل تجريبى للمرحلة الأولى ، لافتا إلى إنه جارى توصيل الخدمة لعدد 1430 عميل الذين تم الانتهاء من أعمال التركيبات الداخلية لهم بمناطق " النقراشى – شارع الحرية وامتداده - جزيرة شنن - المنشية الجديدة - أولاد فضل منطقة سوق أبو كبير"..

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة تقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق بين الشركات المنفذة والجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من توصيل الخدمة إلى المواطنين ليتحقق حلم توصيل الغاز الطبيعى لأهالى الشرقية التى ظلت لسنوات طويلة تعاني من مشكلات عدم توصيل الغاز الطبيعى.

طالب المحافظ شركات توصيل الغاز بالتيسير على المواطنين فى إجراءات التعاقد للحصول على الخدمة مؤكداً على رؤساء المراكز والمدن استخدام كافة الوسائل المختلفة لتعريف المواطنين بنظام الاشتراك من خلال تعليق لافتات موضحا بها عنوان و أرقام هواتف شركات الغاز تيسيراً على المواطنين للوصول إليها والإشتراك للحصول على الخدمة .

​