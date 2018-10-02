تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا حملات النظافة والتجميل بقرى المركز وأحياء المدينة وذلك في إطار تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالحفاظ على المنظر الجمالي وإضفاء المظهر الحضاري اللائق وتجميل الميادين بالقرى والأحياء وأداء كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

قال محمد سيد علي رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية تمكنت خلال إحدى حملات النظافة التي نظمتها حفاظاً على المظهر الجمالي والذوق العام، من الانتهاء من أعمال النظافة بداية من قرية دمشير وحتى قرية نزلة الفلاحين وتطوير وتجميل مدخل القريتين، وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين وتحرير محاضر لهم، كما يجرى حاليا الانتهاء من إصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بجبانه قرية بنى حسن الإشراف.

وأوضح أنه تم تكثيف الجهود على مداخل قرى المنيا والبدء في تنفيذ أعمال الرصف بداية من مدخل عزبة سليم باشا القبلي حتى كوبري عزبة قروي غربا بطول 1 كيلو.