ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع بالإشادة بفعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لرعاية متحدي الإعاقة، إيماناً منها بقدراتهم وإمكاناتهم، وأهمية دمجهم في المجتمع، والحرص على توفير كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على استمرار الوزارات والجهات المختلفة فى توفير الخدمات والرعاية الكاملة لمتحدى الإعاقة، مع تسليط الضوء على ذلك.

ونوه رئيس الوزراءن إلى أن جولته أمس بمدينة شرم الشيخ على هامش حضوره الملتقى، تضمنت لقاء عدد من طلاب الدمج ومتحدي الإعاقة في كل من مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات والورش التدريبية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ والتي تعرف خلالها على العديد من المواهب والقدرات الخاصة بهم في مختلف مجالات العلم والفنون، من بينهم طالب دمج بمدرسة شرم الشيخ حصل علي سبع ميداليات رياضية متنوعة.

كما استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع تقريراً حول الجولات الميدانية التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولي في صعيد مصر، وشملت محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وتضمنت زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في التركيز على ما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعي الصحة والتعليم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، باعتبار أن الفترة الحالية التي نمر بها تشهد بناء الإنسان المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم خلال الجولات التي قام بها في عدد من المحافظات مؤخراً الاستماع إلى المعوقات التي تواجه تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات التنموية والخدمية، هذا إلى جانب ما يتعلق بمشكلات ومطالب المواطنين، التي تم استعراضها خلال لقاء أعضاء مجلس النواب بتلك المحافظات.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن هناك مشكلات ومطالب محددة في محافظات الصعيد، يتم العمل عليها لسرعة حلها، مضيفاً أن هناك تحدياً كبيراً في قطاع الصحة، وللتغلب على ذلك يتم بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي، عبر تأهيل وتطوير المستشفيات، حيث يتم العمل على سرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أو اثنين داخل كل محافظة، طبقاً للموازنات المتاحة، من المستشفيات التي بدأ تطويرها، ولم ينته العمل بها منذ سنوات.

وأشار مدبولي، إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وغير تقليدية لمشكلة نقص الأطباء في محافظات الصعيد، بما يضمن تشغيل كافة المباني الصحية بالكفاءة المطلوبة، وتوفير الأطباء لها.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية للمحافظات، وتفقد موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، واللقاء مع أعضاء مجلس النواب بتلك المحافظات، والتواصل معهم والاستماع إليهم فيما يتعلق بمطالب المواطنين وشكاواهم وسرعة اتخاذ قرارات فيما يخص مصالح المواطنين، وذلك من خلال الالتزام بتوقيتات محددة لتلك اللقاءات.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالزيارة المفاجئة التي قام بها لعدد من المدارس أثناء جولته بالمحافظات، وبالوضع الذي وجدها عليه استعداداً لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة من كافة المسئولين بالمحافظات لما يتعلق بشكاوى ومطالب المواطنين والعمل على حلها، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً تخصيص خطى تليفون يتم إرسال صور من المواطنين على "الواتس آب" الخاص بهما، لمواقع أكوام القمامة، بحيث يتم تكليف مسؤولي المحافظة بسرعة رفعها.