حررت مديرية التموين بالمنيا، 62 محضر مخالف ضد عدد من المخابز البلدية بمركز أبوقرقاص، وذلك خلال حملة نظمتها إدارة الرقابة التموينية بقيادة المهندس بولس ابسخرون مدير عام الرقابة التموينية ومفتشي التموين بالمديرية بالتنسيق مع إدارة تموين ابوقرقاص بهدف الوقوف على جودة الرغيف المنتج ومدى الالتزام بتطبيق القوانين التموينية الصادرة.

قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن اللواء قاسم حسين شدد على تكثيف الحملات التفتيشية بصفة دورية على أصحاب المخابز البلدية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين الصادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين اعلاءاً لمصلحة المواطنين في المقام الأول.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 محضر إنتاج خبز نقص وزن و 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و محضرين عدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز ومحضرين وجود رصيد علي ماكينة الصرف لا يقابله دقيق بالمخبز و16 محضر عدم نظافة أدوات العجن و8 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 10 عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش ومحضر توقف عن الإنتاج بدون عذر.