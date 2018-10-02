أجرى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حوارًا تليفزيونيًا مع فضائية "إكسترا نيوز" للحديث عن المؤتمر العالمي الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وقال "علام"، إن المؤتمرات الثلاثة التي انعقدت مسبقًا انبثق عنها جملة من الأفكار والرؤى خرجت في صورة توصيات.

وأضاف مفتي الجمهورية: "أخذنا العهد بأن نجعل هذه التوصيات انطلاقة لبرامج عمل، وبالفعل فإننا نفذنا 98% من توصيات المؤتمرات الثلاثة، وكان من ضمن توصيات المؤتمر الأول التي نفذناها، إنشاء أمانة عامة لدور الإفتاء في العالم، فنحن في حاجة ماسة إلى إيجاد آلية للتواصل بين دور الإفتاء في مختلف بلدان العالم حتى نواجه السيل من الأفكار والمتطرفة على أرضية صلبة، كما حرصنا على عرض قضايانا المهمة في إطار كلي".

وأوضح أنه تم إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بحضور ممثلي 23 دولة.

ومن المقرر، أن ينطلق المؤتمر العالمي الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في 16 أكتوبر الحالي، تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق".