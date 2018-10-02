الأعلى للإعلام: نحترم "الزمالك" وجمهوره.. وقرارنا لمواجهة مخالفات "مرتضى"

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى، إن قرار المجلس الذي صدر اليوم بمنع ظهور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في كافة وسائل الإعلام قد صدر بعد تحقيقات مكثفة داخل لجان المجلس ويستهدف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وليس النادي نفسه.

وأوضح شوقي في تصريح خاص لـ"الوطن" أن المجلس يكن كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك العريق ولجماهيره الواعية ذات التاريخ الكبير المشرف في الرياضة المصرية وأن المجلس أصدر قراره بمواجهة مخالفات جسيمة ومتكررة وغير مقبولة من مرتضي منصور.

وتابع عضو الأعلى للإعلام قائلا: "لا علاقة للقرارات من قريب أو من بعيد بنادي الزمالك الذي نحرص جميعا على استمراره في صدارة الأندية الرياضية المتغلغة في قلوب عشاق الكرة المصرية بأخلاق جماهير واعية راقية لطالما أثارت إعجاب المصريين جميعا وعلى مدى عقود طويلة بأخلاقها العالية".