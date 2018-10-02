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عاجل| "الأعلى للإعلام" يستثني ظهور مرتضى بـ"صفته النيابية"

عاجل| "الأعلى للإعلام" يستثني ظهور مرتضى بـ"صفته النيابية"

غدا.. انطلاق احتفالات نصر أكتوبر بمحافظة جنوب سيناء

غدا.. انطلاق احتفالات نصر أكتوبر بمحافظة جنوب سيناء

أحد أبطال "قادرون باختلاف" يحكي لـ"الوطن": "مش مصدق إن السيسي شافني"

أحد أبطال "قادرون باختلاف" يحكي لـ"الوطن": "مش مصدق إن السيسي شافني"

البرلمان الأوروبي يلغي مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا

البرلمان الأوروبي يلغي مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا

30 أكتوبر.. الحكم على المتهمين في قضية "أطفال المريوطية"

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«الأعلى للإعلام»: «الوطن» الأكثر التزاماً بمعايير تغطية «النظام التعليمى»

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