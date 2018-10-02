افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ماجد بن علي وزير التعليم بمملكة البحرين البطولة العربية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بين منتخبي مصر والبحرين والمقامة على الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ.