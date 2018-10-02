أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه جرى الدفع بـ7 قطارات إضافية بالخطين الأول والثاني للمترو، لمواجهة تكدس الركاب على أرصفة المحطات، بواقع 3 قطارات بالخط الأول "المرج - حلوان"، و4 قطارات بالخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، مشيرا إلى أن حركة المترو توقفت على الخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، بسبب عطل فني بأحد القطارات، ما أدى إلى حدوث زحام على أرصفة المحطات.

وقال عبدالهادي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه جرى الدفع بفرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة، والعمل على إصلاحها سريعا، لعدم توقف حركة مسير القطارات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم حدوث أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل.

يذكر أن حركة قطارات مترو الأنفاق على الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب" توقفت في محطة السادات بسبب عطل فني بأحد القطارات، وتدخلت الشركة ونجحت في سحب القطار المعطل من محطة السادات في اتجاه شبرا غفورا، وعادت حركة القطارات لطبيعتها.