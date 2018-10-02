أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن انسحاب مرشحه فؤاد حسين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية العراقية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.