إطلاق مبادرة لترشيد المياه بكفر الشيح والبداية من المصالح الحكومية

أطلق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مبادرة لترشيد استهلاك مياه الشرب، من خلال جهاز ملحق على حنفيات المياه يعمل على توفير 30% على الأقل من استهلاك المياه، وسيجرى تطبيق هذه المبادرة على جميع المصالح الحكومية بكفرالشيخ، والبداية من الديوان العام للمحافظة، لتوفير المياه والاستفادة بها في توصيل مياه الشرب للمناطق المستهدفة والمحرومة وأطراف الشبكات بالقرى.

وطالب محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب وحظر استخدامها في "رش الشوارع، أو ري الأشجار، وغسيل السيارات"، قائلاً: "مياه الشرب مخصصة للاستهلاك الآدمي فقط، مع توعية المواطنين بترشيدها والحفاظ عليها، وتطبيق القانون ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم الثلاثاء، إلى محطة كفرالشيخ الرئيسية للصرف الصحي بسخا، بحضور المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.