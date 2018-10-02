"صحة النواب": تعامل السيسي مع قانون "التجارب السريرية" درس للجميع

وجه الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما أبدى اعتراضه على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا بـ"التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ"، ما ترتب عليه عودة المشروع إلى مجلس النواب مرة أخرى.

وقال "مرشد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ما قام به الرئيس سابقة لم تحدث إلا مرة واحدة فقط في تاريخ البرلمان.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملاحظات الرئيس السيسي على مشروع القانون تعكس اهتمامه بالتفاصيل: "فهو مواكب لكل حدث ومهتم بكل ما جرى في مناقشات القانون والخطاب التي تمت في هذا الخصوص".

وواصل: "السيسي أعطى درسًا في كيفية الاهتمام بالأمور ومعالجتها، فهو مهتم بأهل العلم وبالمريض".

وأوضح: "ملاحظات السيسي كانت موجودة على الترابيزة من الأول، وكان في نوع من الضغط عشان القانون يتمرر، وبالتالي لم يأخذ وقتًا كافيًا في المناقشة".

كان مجلس النواب قد استعرض، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرلمان بشأن الاعتراض على مشروع قانون "التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ".

جاء ذلك بعد حالة الجدل التي أثارها التشريع على مدار الشهور الماضية وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.

وقال الرئيس في خطابه الموجه للبرلمان: "نتحمل معًا المسؤولية ونتمسك بعقدنا الاجتماعي، ودستورنا الشفافية والمصارحة وتحقيق مستقبل جيد للوطن، وقد تابعت باهتمام شديد المناقشات المستفيضة حول مشروع قانون التجارب السريرية، وسط حالة من تزايد الشد والجذب، حول العديد من مواد القانون، وذلك بالتزامن مع استمرار حالة الجدل داخل الدوائر العلمية المعنية بالقانون، داخل وخارج البرلمان".

وأضاف الرئيس في خطابه: "في ظل درجة الأهمية الكبيرة التي يحظي بها مشروع القانون خصوصًا على المستوي العلمي، وارتباطه بالحماية الدستورية للحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان وحرية البحث العلمي، وتشكيل مؤسساته وبناء اقتصاد المعرفة، لذلك وجهت باستطلاع رؤية الجهات العلمية والمجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء مصر، والتي انتهت إلي ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون".

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بجلسة "بروتوكولية"، تضمنت إلقاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد السابق؛ منح بعدها الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية بمناسبة بدء الانعقاد الجديد، ثم دعوة الأعضاء لتقديم رغبات الانضمام إلى اللجان، والترشيحات على عضوية هيئات مكاتبها، فيما تجرَى انتخابات اللجان النوعية، غدًا، على أن يعلن رئيس البرلمان النتائج في اليوم نفسه.

نص خطاب السيسي الموجه للبرلمان بالاعتراض على قانون "التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ"