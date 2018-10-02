شن مصطفى يونس، نجم منتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على الإعلامي مدحت شلبي، بسبب هجومه الشديد على النادي الأهلي على شاشة "بيراميدز" بعدما كان أشد المدافعين عن النادي الأحمر.

وقال "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم": "ده بيجري وراء الدولار، وبياخد تعليمات يقول إيه ومش يقول إيه، ده كان بينزل تحت الطرابيزة وأنا بشتم الأهلي".

وأشار نجم منتخب مصر السابق، إلى أنه لا يهاجم قناة "بيراميدز" التي يعمل بها شلبي، ويُرحب بالعمل بها أيضا ولكنه يرفض تمام الرفض تلقي أوامر من أحد.