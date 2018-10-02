قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، تعليقًا على استعداد أمريكا لضرب روسيا عسكريا، حسب تصريحات مندوبة الولايات المتحدة، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الصواريخ المجنحة متوسطة المدى تشكل تهديدًا خطيرًا على الولايات المتحدة وأوروبا بأكملها، مضيفًا أن هذه الصواريخ تبلغ سرعتها 885 كيلو متر في الساعة، وقادره على حمل رواس نووية.

وأضاف راغب لـ"الوطن"، أن هذه الصواريخ قادرة على الوصول إلى أي مكان بأوروبا في أقل من نصف ساعة، مؤكدًا أن هذه الصواريخ يمكن إطلاقها من الطائرات أو الغواصات.

وأوضح أن ما تخشاه الولايات المتحدة من هذه الصواريخ، وهو نجاح روسيا في تطويرها بحيث تصل إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشكل تهديدا عليها، مؤكدا أن أي صراع عسكري بين الدولتين ستكون لروسيا فيه اليد العليا.

كما أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على ضرب روسيا عسكريا، مضيفًا أن أمريكا تطلق هذه التهديدات لسببين الأول هو رغبة واشنطن في إعلام المنظمات الدولية أن روسيا غير مرغوب فيها وعليهم اتخاذ إجراءات ضدها.

وأشار فهمي لـ"الوطن"، إلى أن السبب الثاني أن روسيا منافسة للولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط، وشريكة لها في عدة قرارات مثل الملف السوري، وترغب أمريكا من هذا التهديد تخويف موسكو حتي تقلل من تواجدها في أوروبا والشرق الأوسط.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، كاي بايلي هاتشيسون، إن بلدها على استعداد لضرب روسيا عسكريا، في حال عدم تخليها عن تطوير برنامج الصواريخ المجنحة متوسطة المدى، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

واتهمت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو في مؤتمر صحفي، روسيا بانتهاك معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين موسكو وواشنطن، مضيفة "على مدار عدة سنوات نحاول توصيل رسالة إلى روسيا بأننا نعرف أنها تنتهك المعاهدة، وقدمنا لروسيا الدلائل المتوفرة لدينا على أن الروس ينتهكون المعاهدة".