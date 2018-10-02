قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، إن قرار منع ظهور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور في الإعلام نتيجة طبيعية، بعد الصمت على تطاول الكثير من الأطراف على بعضهم في الإعلام.

وأضاف "ميدو"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: "نحن نعيش حاليًا مرحلة الوحش في الوسط الرياضي المصري، وإن أي توابع للقرارات سيكون الخاسر فيها نادي الزمالك العريق".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد منع ظهور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.