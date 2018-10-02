قال هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، إن منع مرتضى منصور عن الظهور في الإعلام طبيعي وكان منتظرًا، موضحًا أن مرتضى كان دائما يرد بالسباب والشتائم على أي شخص يختلف معه.

وأضاف "العتال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: "زهقنا من أسلوب مرتضى، وأشكر أستاذ مكرم محمد أحمد على منع مرتضى من الظهور إعلاميًا".

وأشار إلى أن الوسط الرياضي أصبح مشحونًا من كثرة السباب في رئيس الاتحاد الإفريقي ووزير الرياضة السابق، وفي عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة الزمالك.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد منع ظهور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.