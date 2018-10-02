قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الشخصيات المثيرة للجدل بتصريحاته ومواقفه، مشيرًا إلى أن هناك قرارا من المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور مرتضى في جميع وسائل الإعلام.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على قناة "تن": "نحن ننجر مجبرين للحديث عن قضايا هامشية مثل منع مرتضى منصور، وتركنا الموضوعات التي تهم المواطن مثل الغاز والمشروعات القومية، وتعمير الصحراء والمدن الجديدة، والطريق الدائري الإقليمي".

وتابع: "هناك ما هو أفيد وأهم للمواطن من الحديث عن قرار إيقاف مرتضى منصور، خلونا نشوف حاجة مفيدة".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد منع ظهور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.