أكد النائب عمرو صدقي، مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد أجندة تشريعية مزدحمة ومهمة تقع على عاتق البرلمان.

وقال صدقي، في بيان اليوم، إنه يملك أجندة تشريعية لصالح قطاع السياحة المصرية، متابعا: القطاع السياحي وصل لمرحلة يجب أن يكون فيها تعديلات تطول القوانين القديمة، وعلى سبيل المثال فقانون السياحة لم يتم إدخال أي تعديلات عليه منذ عام 1968 وهي تشريعات عفا عليها الزمن في الوقت الذي نعيش فيه اليوم عصر السياحة الإليكترونية.

وتابع: يجب أن يكون لدينا قانون لتنظيم السياحة الصحية الفترة القادمة، والتى تستلزم توضيح العلاقة بين السياحة والمنظومة الطبية في مصر، والقانون جاهز للمناقشة ومقدم ومحال للجان النوعية المختصة.

وشدد على أن السياحة هي الحل الرئيسي لأي مشكلة نواجهها وعوائدها هامة للشارع المصري، وهو ما يستلزم توعية المواطن بأن السياحة لا تخص المجال القطاعي فقط، بل من أجل مصلحة المواطن أولا، مؤكدا أنه لا بد من الاهتمام الفترة المقبلة أيضا بمشروع مسار العائلة المقدسة.

واقترح صدقي، تنظيم جلسات مع نواب الدوائر لمعرفة أسباب صعوبة تنفيذ هذا المشروع بمحافظات بعينها، وكيفية العمل على توعية المواطنين بتقبلها لما لها من عائد عليهم وتطوير محافظتهم كما أنه سيسهم في إحداث هجرة عكسية للمحافظات من خلال فتح مشاريع صغيرة واستثمارية بالمحافظات، خاصة وأنه سيكون لأول مرة لدينا سياحة بمنطقة الدلتا.

وأوضح أنه من الضروري تنظيم جلسات حوار مجتمعي مع الشركات السياحية لحل مشاكل الحج والعمرة، بجانب كيفية استغلال الجاليات المصرية ورموزنا بالخارج بمختلف دول العالم للتسويق لمصر واعتبارهم سفرائنا في الخارج.

وأكد أن القطاع السياحي بحاجة لإعادة النظر في الضرائب التي فرضت مؤخرا على القطاع الفندقي بما يتواكب مع متطلبات الدولة الخاصة بإيجاد موارد ويتواءم بما لا يقضى على صناعة السياحة، مؤكدا أن الترويج السياحة المصرية حتى تستعيد مكانتها المرموقة على الساحة العالمية يحتاج إلى سياسات وأساليب جديدة وغير تقليدية.