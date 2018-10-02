قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة الدفاع ستنتهى من تنفيذ مركز ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجيزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحاً أن مبلغ الـ500 مليون جنيه الذى قدّمه الرئيس «السيسى» للوزارة على الهواء مباشرة، أمس، سيوجّه لتشغيل المركز وتجهيزه بالمعدات اللازمة.

وزير التعليم: الـ500 مليون جنيه التى قدمها «السيسى» للوزارة ستُوجه لتشغيل المركز وتجهيزه بالمعدات

وأضاف «شوقى»، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده، أمس، على هامش «الملتقى العربى الأول لذوى الاحتياجات الخاصة»، المقام حالياً فى «شرم الشيخ»، بحضور الدكتور ماجد بن على، وزير التعليم البحرينى، أن الوزارة تبحث عن حلول «من خارج الصندوق» لأزمة الكثافة العددية فى الفصول، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، قال «بن على»، خلال المؤتمر الصحفى: «إن البحرين تُقدم حوافز مالية للمعلمين المتعاملين مع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفر مميزات عينية ومادية لهم، كما يتم تقديم أجهزة تعويضية للمكفوفين والصم من الطلاب لمساعدتهم فى مواصلة التعلم، ولضمان عدم شعورهم بـ«الملل»، لأن المملكة ترفع شعار التعليم للجميع».

وأوضح «بن على» أن «تجربة البحرين فى تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة قامت على الاهتمام بهم ودمجهم فى المجتمع، مؤكداً أنها التزمت بخدمة هذه الفئة، باعتبارها ذراعاً أساسية لأى عملية تطوير، مشيراً إلى أن «البحرين ملتزمة بكل الاتفاقات الدولية بحقوق الطفل عموماً وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، مع التزامها بتوفير مناخ مناسب لتعليمهم، وإزالة كل الصعوبات السلوكية التى تواجههم، كما أنها تقدم خدمات تربوية وتعليمية مساندة وتخصص مناهج دراسية لهم، مع تعزيز الكتاب المدرسى بالأنشطة المختلفة المرتبطة بهذا القطاع من الطلاب».