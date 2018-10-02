قال يوسف مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن قافلتين من إدارة المرور وإدارة السجل المدني توجهوا لإنهاء أعمال المواطنين بمركز باريس.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، أن القافلتين تواصلان أعمالهما بمركز باريس كل أسبوعين للتخفيف على المواطنين من الانتقال إلى مركز الخارجة لإنهاء أعمال التراخيص واستخراج بطاقات الرقم القومي.

وأوضح رئيس مركز باريس، أن هذه القوافل تأتي طبقًا لتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لتخفيف العبء وعناء السفر على المواطنين من أبناء المركز لإنهاء أعمالهم بمركز الخارجة الذي يبعد 90 كيلومترا عن مدينة باريس.