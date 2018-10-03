رصد برنامج "مع الناس"، المذاع عبر فضائية "الناس" في حلقة، الثلاثاء، تحولا نوعيا في أداء بعض المحافظين، وهو الأمر الذي سماه أحمد عتابي مقدم البرنامج بأنه "وداع لعصر المكاتب".

وعرض البرنامج مقطع فيديو للواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، وهو يصطحب أسرة مواطن كفيف إلى باب سيارة المحافظة بعد أن استمع لمطالبهم.

كما رصد البرنامج فيديو لمحافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أثناء جولته التفقدية بقرى المنتزه أول، مستمعا لمطالبهم التي لبى عددا كبيرا منها.

كما تطرق البرنامج في الحلقة إلى جهود الأجهزة الأمنية في محاربة مافيا تجار الآثار.

وفي فقراته المتخصصة ناقش البرنامج قضية الطلاق، وطرح أسئلة من أهمها، "لماذا ارتفعت معدلات الطلاق إلى الدرجة التي جعلتنا نتصدر قائمة دول العالم في الطلاق؟، والأهم كيف نقي المجتمع من الوصول لمرحلة الطلاق؟.

وأجاب عن الأسئلة ضيوف البرنامج، الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، في الفقرة الأولى.

وفي الفقرة الثانية، استضاف البرنامج، نجوى رجب، الباحثة في شئون وقضايا المرأة، والمستشار عبدالفتاح نصار، المحامي بالنقض، للحديث عن الجانب الاجتماعي والقانوني لقضية الطلاق.