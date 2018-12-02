تستعرض "الوطن" أجندة بأهم فعاليات وأحداث، الأحد 2 ديسمبر 2018، في مصر والوطن العربي والعالم:

- وزيرا التجارة والصناعة والبيئة وسفير إيطاليا يفتتحون منتدى أعمال التكنولوجيات الخضراء للنمو المستدام وحياة أفضل

يفتتح وزيرا التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وسفير إيطاليا بالقاهرة جيامباولو كانتيني، منتدى أعمال التكنولوجيات الخضراء للنمو المستدام وحياة أفضل، الذي تنظمه سفارة إيطاليا بالتعاون مع مؤسسة (إيكوموندو) الإيطالية.

- وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة يفتتحان فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس

تفتتح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير الصناعة والتجارة عمرو نصار فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (The 5th CEOs THOUGHTS 2018)، الذي تنظمه شركة المال (جي تي إم) على مدى يومين.

- وزير الأوقاف ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات في مجال تكنولوجيا المعلومات

يبحث وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات في مجال تكنولوجيا المعلومات والنشر الإلكتروني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.

- لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعقد اجتماعا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر؛ لبحث سبل التعاون والتشاور بين اللجنة والوزارة، كما تعقد لجنة الشباب والرياضة بالنواب اجتماعا للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية.

- مدينة وجدة المغربية تبدأ إحتفالات اختيارها عاصمة الثقافة العربية

تبدأ احتفالات مدينة وجدة ، بعد أن اختارتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الأليسكو) عاصمة الثقافة العربية خلفا لمحافظة الأقصر ، و تترأس وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وفد مصر المشارك في الاحتفالات التي تقام تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، وتنطلق بأسبوع ثقافي مصري.

- وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

يبدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية، برئاسة عضو مجلس الشورى السعودي عساف بن سالم أبوثنين، زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والاستثمار والثقافة والبرلمان؛ لبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

- ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للجزائر

يبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية للجزائر، تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

- إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمواد البناء المبتكرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمواد البناء المبتكرة، الذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتستمر حتى 4 ديسمبر الجاري.

- الإحتفال باليوم الوطني للإمارات الـ47

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني الـ47 الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

- نقيب الصحفيين ووزير الشباب والرياضة يفتتحان معهد التدريب بمقر النقابة

يفتتح نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، معهد التدريب بمقر النقابة، الذي يعد أهم معاهد التدريب في مصر والشرق الأوسط في مجال الصحافة والإعلام.