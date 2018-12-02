تنظم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، اليوم، ملتقى التوظيف السنوي للخرييجين، ويتضمن عدد من ورش العمل تستمر لمدة 3 أيام خلال فعاليات المعرض، ويتم فتحه لجميع الخريجين من الجامعات المختلفة خلال اليوم الأول من المعرض.

وفق بيان صادر عن الجامعة، ففي اليوم الأول تنظم الجامعة ورش عمل للتدريب على كتابة السير الذاتية وتنمية المهارات التي تتطلبها مقابلات العمل، ومهارات التوظيف المختلفة.

ويشهد اليوم الثاني فعالية مهمة حيث يعرض محاضرات لأصحاب أعمال يعرضون من خلالها المهارات التي يتطلبها سوق العمل ويكشفون عن فرص العمل ومناخه والحياة العملية ومتطلباتها.

وفي اليوم الثالث، سيعرض خريجو الجامعة ممن لهم شركات ناشئة تجاربهم الناجحة في إنشاء الشركات ومجالات عملهم المتنوعة، مما سيعد دافعًا لطلاب الجامعة.