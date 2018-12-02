أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأحد، أنَّ المنتجات الواردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيهًا للدولار، ومنها «التبغ» الذي تستخدمه الشركة «الشرقية للدخان» فسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

وأكد البيان أنَّ كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أي خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجًا تامًا سوف تظل بسعر 16 جنيهًا للدولار.