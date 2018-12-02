قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن يوم الأحد هو بداية الإسبوع المروري، وهو ما ينتج عنه ارتفاع أحجام الحركة المرورية، لافتا إلى أن الطريق الدائري القادم من أعلى الزراعي والمتجه للسلام يشهد أحجام حركة مرتفعة، أما الاتجاه الآخر القادم من السلام بإتجاه مناطق شبرا بنها الحر، وطريق مصر إسكندرية الزراعي، ومناطق روض الفرج ومحور 26 يوليو، جميعهم يعمل بشكل جيد.

وأوضح الشربيني، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية رشا مجدي، وداليا أيمن، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مناطق الطريق الدائري القادم من الجيزة يشهد أحجام حركة مرتفعة بمنطقة أعلى البساتين وأعلى الأوتوستراد المتجهين للجيزة، والإتجاه الآخر يعمل يشكل جيد جدا.

وأضاف الشربيني أن محور 26 يوليو، المتجهين لأكتوبر تحسنت عليه الحالة بشكل كبير، والإتجاه الآخر من الأفضل استخدام البدائل له، سواء محور روض الفرج أو محور الواحات.

وأكد الشربيني على أن كافة مداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل جيد، وطريق السويس والإسماعيلية، محور شبرا بنها الحر وطريقي مصر الإسكندرية الزراعي والصحراوي، جميعهم يعمل بشكل جيد، مشددا على استقرار الحالة الجوية على الطرق بالكامل، ولا توجد اخطارات بأي أمطار أو شبورة من الممكن أن تعيق الرؤية، ولا توجد حوادث أو أعطال تؤثر على حركة المرور.