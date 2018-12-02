لقى عامل مقيم بمدينة دمنهور فى البحيرة، مصرعه، اليوم، وأصيب قائد سيارة ملاكي بسحجات وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الكيلو 111 (طريق الخدمات) اتجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الكيلو 111 (طريق الخدمات) اتجاه القاهرة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل، قيادة "محمد ع ع" (33 سنة ـ سائق) ومقيم في خورشد بالإسكندرية، وسيارة ملاكى، قيادة "أحمد ط ف" (25 سنة ـ سائق) ومقيم بمدينة دمنهور، وأنه أثناء سير السيارة الثانية على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى حال توقفها بأقصى جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة مرافق قائد السيارة الثانية "محمد م م ال" 36 سنة عامل ومقيم بمدينة دمنهور، وإصابة قائدها بسحجات وكدمات.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصاب لذات المستشفى للعلاج وغادره عقب إسعافه، وحدثت تلفيات بالسيارتين، وأزيلت آثار الحادث.

وبسؤال قائدي السيارتين ووالد المتوفى "مسعد م ال" (60 سنة ـ تاجر) أخشاب ومقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم.