نشرت الجريدة الرسمية قرار، وزارة قطاع الأعمال العام رقم 86 لسنة 2018

وجاء نص القرار كالأتي:

( المـــادة الأولى ) يُعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية (أكما) على النحو التالى :

1 - السيد الدكتور مهندس/ أحمد محمود على جسرها ...... رئيسًا وعضوًا منتدبًا

2 - السيد المهندس/ رياض محمد رياض عامر ............ عضوًا 3 - السيد المحاسب/ محمد محمد على صالح ............. عضوًا 4 - السيد المحاسب/ أحمد عمرو السيد عبد الرحمن ....... عضوًا 5 - السيد المهندس/ عادل عز الدين سعد باشا عبد العظيم ... عضوًا