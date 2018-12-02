أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة مذ بداية موسم الشتاء وحتى الانتهاء منه، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة والغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية، منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى خاصة بالأمطار.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالجهود المبذولة والتعاون المثمر من جميع المسؤولين لمواجهة النوات السابقة، والعمل على قدم وساق والتواجد بالشارع طوال فترة الأمطار، لتلافي أية مشكلات قد تحدث في الحال.

وعقدت محافظة الإسكندرية، اليوم، اجتماعا لمناقشة الإجراءات المتخذة خلال النوة السابقة، وكذا رصد التحديات التي واجهتها لوضع المقترحات اللازمة للعمل على تلافيها خلال النوات القادمة وحتى انتهاء موسم الشتاء، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ومسؤولي شركات الصرف الصحي ونهضة مصر ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على وضع خطة للتنسيق بين شركة الصرف الصحي والأحياء ونهضة مصر لتحديد نقاط تمركز السيارات والتوزيع المناسب لها في جميع نطاق الأحياء المختلفة، والتحرك الفوري والسريع تجاه البلاغات الواردة وكذا استمرار التعاون الجاد والإيجابي بين الجميع خلال النوات الشديدة ورفع تراكمات المياه في أوسع وقت ممكن، فضلا عن متابعة الأماكن التي وردت بها عدة شكاوي متكررة لغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بالنوات السابقة والعمل على تلافيها خلال النوات القادمة، علاوة على رصد جميع الأماكن التي بها عيوب في الأسفلت وتتسبب في تراكمات المياه للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها بعد الانتهاء من موسم الشتاء.