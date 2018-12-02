قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نه يتوجب على الأسر المصرية التفكير في طرق تربية صحيحة للأطفال، قائلا " زمان مكنش في الإمكانيات اللي موجودة دلوقتي ورغم كده كان الوضع افضل من الآن "

وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول بين التعليم ودار نهضة مصر للنشر لتدريب معلمي رياض الأطفال، أن تجربة التعليم في مصر عمل عليها أشخاص محترفين وموهوبين ويتضح ذلك في فلسفة المنهج الجديد.

وأشار إلى أن المنزل يعد مكمل هام لآليات نظام التعليم الجديد من أجل بناء فلسفة لا يوجد بها درجات، بعيدا عن مسمى الامتحان، مؤكدا أن امتحانات أولى ثانوي ستكون بدون درجات "يعني مفيش لفظ امتحان"، مضيفا أن أحد أهم التحديات خلال السنوات المقبلة هو استكمال هذا النظام التعليمي.