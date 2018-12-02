افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بنك الدم التجميعي بمستشفى فوة المركزي بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، إهداء جمعية الصحوة المصرية للإصلاح الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحي الشرقاوي أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد مدير المعامل بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن جمعية الصحوة المصرية للإصلاح الاجتماعي، تبرعت بإنشاء بنك الدم، مقدما للمتبرعين والمشاركين في تشغيل بنك الدم الشكر على دعمهم للنهوض بقطاع الصحة بفوه، مضيفا أن بنك الدم التجميعي بمستشفى فوة المركزي يتضمن عدة أقسام منها قسم التبرع، وقسم المشتقات لفصل كرات الدم الحمراء عن البلازما والصفائح الدموية (مكونات الدم)، يلي ذلك مرحلة إجراء التحاليل، ثم صرف مشتقات الدم للمرضى وهو مجهز بأحدث تكنولوجيا، داعيا المواطنين للتبرع بالدم لصالح المرضى.

وكرم المحافظ، الدكتورة سماح جاد مدير عام المعامل، والدكتور محمد الفار مدير عام مستشفى فوه المركزي، والدكتور محمد الطوخي مدير بنك الدم بفوه، وذلك لجهودهم المتميزة في النهوض بالمنظومة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بفوه.