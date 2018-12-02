قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه يشعر بالفخر بتنظيم معرض "إيدكس 2018" للأسلحة بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن إقامة مثل هذه المعرض ليس بالأمر السهل، مشيرًا إلى أن العمل قائم عليها منذ العام الماضي.

وتابع أنه جرى تشكيل لجان بوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي للعمل بشكل مكثف، والتعاقد مع شركة بريطانية مختصة بتنظيم مثل هذه المعارض، وبدأت الشركة بالفعل في مراسلة الشركات العالمية ودعوتهم للاشتراك.

وتنظم مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، في الفترة من "3 إلى 5" ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.