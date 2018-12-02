حصد فريق ذوى القدرات الخاصة بجامعة عين شمس على ميداليتين ذهبيتين و ثلاث ميداليات فضية و ذلك خلال مشاركتهم في فاعليات "اللقاء الرياضى للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية" وذلك تحت رعاية ا.د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و ا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و اشراف عام ا. سمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة واشراف ا. محمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب و ا. سحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب. حيث شارك ٤١ طالب وطالبة من ذوى القدرات الخاصة باللقاء الرياضى للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية الذى أقيم بمحافظة الأسكندرية فى الفترة من ٢٨ من نوفمبر إلى ٢ من ديسمبر بمشاركة ١٦ جامعة مصرية. وإضافت ا. سحر مجاهد ان فريق ذوى القدرات الخاصة شارك فى مختلف الالعاب منها: كرة القدم على مستوى الإعاقات الذهنية والصم والبكم وكرة الجرس للمكفوفين بنين وبنات و رفع الأثقال بنين و السياحة مكفوفين بنين وبنات والعاب القوى مكفوفين بنات و تنس الطاولة و إعاقات حركية بنين وبنات. وحصد فى اول ايام اللقاء اللاعب عبد الرحمن أحمد واللاعب حسين رمضان على ميداليتين ذهبيتين كما حصل لاعبو تنس الطاولة بنين وبنات على ثلاث ميداليات فضية.