التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مع عدد من المواطنين من أهالي فوه ليستمع لطلباتهم ومقترحاتهم، وكان من بينها عدد من الطلبات الخاصة بالبطاقات التموينية والتراخيص وبرنامج تكافل وكرامة، وغيرها من طلبات المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحي الشرقاوي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل مشاكل وشكاوى المواطنين، وتقديم خدمات حقيقية لهم، وفتح جميع قنوات التواصل معهم، معربا عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلا: "إننا جميعًا مشاركين في المسؤولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ".