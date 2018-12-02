قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن القوة العسكرية التي تمتلكها مصر تضمن استمرار السلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن المصريين دعاة سلام، ولكن أي سلام لابد من قوة لحمايته.

وتابع أن القوات المسلحة حققت تقدما كبيرا في مجال التسليح خلال الفترة الماضية، والصناعات الدفاعية حققت قفزات في هذا الاتجاه وسيظهر المعرض ذلك في أرجاء العالم.

وتنظم مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.