هنأ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، ابنته بعيد ميلادها.

ونشر بن راشد صورة تجمعه بابنته على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "كل عام وأنتي بخير".