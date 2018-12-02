قدم الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب «الوفد» السابق، اليوم الأحد، قرارا بتجميد نشاطه من «بيت الأمة» إلى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب الحالي.

وقال «البدوي» لـ«الوطن»: «أفضل أن التزم الصمت كعادة رؤساء الوفد العريق والحق سينتصر في النهاية».

وكان أبوشقة قرر تشكيل لجنة حزبية من 5 أعضاء، للتحقيق مع البدوى، في قضية «ميديا لاين»، مؤكدًا أن الاجتماع الأخير المشترك بين الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات ولجان الشباب، كان يريد التصويت على فصل «البدوى» من «الوفد» لأن مخالفاته تشكل جرائم فى حكم الجنايات.

وقال «أبوشقة»، إن الحزب تلقى إنذاراً من محامٍ حصل على حكم بالحبس 6 سنوات فى 16 يناير الماضى ضد «البدوى»، وهناك إنذار تم تسليمه على يد محضر، طالب الحزب برفع الغطاء السياسى عن «البدوى»، لأن هذا يحول بينه وبين ممارسة حقوقه السياسية، لأنها جرائم فى حكم الجناية، ومخلة بالشرف.