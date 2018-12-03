طالب النائب محمد بدراوي، بالنظر إلى ما وصفه بـ«الآثار السلبية» لقرار إزالة الملاعب الخماسية المقامة على أراض زراعية، مؤكدا أهمية الملاعب بالنسبة للشباب.

وقال بدراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية «cbc»، الأحد، إن الملاعب تعوض نقص الإمكانيات المتاحة، وعدم توافر ملاعب للشباب لممارسة الرياضة.

وطالب النائب بـ«إعمال العقل» في تطبيق القانون، مؤكدا أنه لا يطالب بإغفال تطبيقه.

وقال «النهاردة أنا بعمل إيه؟!.. بهد الملاعب.. طيب الولاد هيعملوا إيه؟! هيروحوا يقعدوا على القهاوي.. أو النواصي وندخل في مشاكل عاوزين نبعد عنها".