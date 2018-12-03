اتّهمت دمشق قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشنّ قصف صاروخي مساء الأحد على مواقع للجيش السوري في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري أنّ "قوات التحالف الأمريكية أطلقت حوالى الساعة الثامنة ليلاً (18,00 ت غ) صواريخ عدة باتجاه بعض مواقع تشكيلاتنا في جبل الغراب جنوب السخنة"، الواقعة في ريف حمص الشرقي.

وأفاد المصدر بأنّ الأضرار "اقتصرت على المادّيات" من دون ذكر أي تفاصيل اضافية.

من جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن قوات التحالف المتمركزة في قاعدة التنف على الحدود مع العراق أطلقت "أكثر من 14 صاروخاً" على رتل لقوات النظام أثناء مروره في البادية في أقصى ريف حمص الشرقي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الرتل كان تائهاً وسط الصحراء على بعد نحو 35 كيلومتراً من قاعدة التنف"، حيث تتمركز قوات أمريكية وبريطانية بشكل خاص.

غير أنّ المتحدّث باسم التحالف الدولي شون راين شدّد على أنّ التقارير عن استهداف مواقع للجيش في البادية "خاطئة"، مؤكّداً أنّ التحالف وجّه "ضربات دقيقة" ضد تنظيم داعش واستهدف جهادياً بارزاً "ضالعاً" في قتل المواطن الأمريكي بيتر كاسيج في العام 2014.

وفي وقت لاحق، نفى التحالف رداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أن تكون قواته استهدفت مواقع للجيش السوري، مؤكداً أن ضرباته في الصحراء طالت إرهابيي داعش.