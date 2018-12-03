يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ21 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 14 درجة.

ونشرت الهيئة بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية، وبعض المدن العربية والعالمية، وجاء كما يلي: