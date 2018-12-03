قررت نيابة مركز كوم حمادة بالبحيرة، اليوم، حبس 42 شخصًا بتهمة التعدي على حملة تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الطيرية، بناء على القرار الصادر من المستشار محمد رضوان رئيس نيابة مركز كوم حمادة بالبحيرة، بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم التعدي على أفراد حملة أثناء تنفيذ قرارات إزالة صادرة من الجهة الإدارية، والتجمهر لوقف تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على 42 شخصًا من الأهالي المعتدين على حملة تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام عدد من الأهالي بقرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة، بالتعدي على قوة حملة لإزالة التعديات عن طريق قيامهم بقذفهم بالحجارة.

أسفر ذلك عن إصابة عدد من أفراد الأمن المركزي، وتكسير زجاج المعدات بالحملة، وعليه انتقل اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الأحداث.