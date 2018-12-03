نفذت إدارة تموين كوم حمادة في البحيرة، اليوم، قرار النيابة العامة بإعدام 77 شيكارة دقيق مدعم، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدامي، بالتنسيق مع الصحة ومركز الشرطة، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من الجهات المختصة.

وقال المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، إن إدارة تموين كوم حمادة، نفذت قرار النيابة العامة، بحضور أحمد شحاته هنيدي، مدير إدارة التموين، وعلام أبو زيد، مأمور الضبط القضائى، ووليد جعفر مفتش التموين، بالاشتراك مع الإدارة الصحية وقوة من مركز الشرطة، بحضور مفتشي الأغذية والتموين، مشيرًا الى إعدام 77 شيكارة دقيق مدعم بمصنع تدوير القمامة بقرية كفر زيادة بكوم حمادة، بعدما تبين وجود دود وسوس وحشرات داخل الكمية المضبوطة بمخازن دقيق الإدارة أثناء المرور والمتابعة، بإجمالي 4 أطنان تقريبًا من الدقيق المدعم غير المطابق للمواصفات القياسية.

وتم النقل بسيارات خاصة بالإدارة وتفريغ جميع الكمية من الشكائر وحفر حفرة عميقة بلودر مصنع التدوير، والردم بالأتربة بطريقة صحية وآمنة للحفاظ على صحة المواطن.

وشدد وكيل وزارة التموين، على جميع إدارات التموين، بضرورة الحفاظ على صحة المواطنين ومتابعة الأسواق وضبط المواد الغذائية الفاسدة بجميع قرى ومدن المحافظة لحماية المواطنين.