تمكن ضباط قسم شرطة المسطحات بسوهاج، في حملة استهدفت المتاجرين بالأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، من ضبط 17.5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و600 كيلوجرام أسمدة مجهولة المصدر.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة من ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك ومسؤولي الرقابة علي الإنتاج الحيواني حيث أسفرت عن ضبط كل من "علاء. ر. ع. ا"، 27 عامًا، عامل، ويقيم بناحية الصلعا، دائرة مركز سوهاج، لقيامه بالإتجار بالأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وتم ضبط 17.5 طن رده مجهولة المصدر و"ماكينة خياطة - ميزان كمبيوتر - كمية من الشكاير الفارغة".

كما تم ضبط "خالد. م. ع. ا"، 43 عامًا، سائق ويقيم بناحية بذات الناحية لقيامه بالإتجار في الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر وضبط 12 شيكارة أسمدة زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا مجهولة المصدر بإجمالي مضبوطات 600 كجم أسمدة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.